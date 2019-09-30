2019-09-30T10:45:02+03:00
Общество

Жительница Тверской области заплатит штраф за оскорбительный комментарий в соцсети

Женщина негативно отозвалась о своей знакомой
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За оскорбления женщина заплатит 1000 рублейЗа оскорбления женщина заплатит 1000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С жалобой в прокуратуру Краснохолмского района Тверской области обратилась местная жительница.

Установлено, что 27-летняя женщина на почве ревности разместила в социальной сети "Одноклассники" комментарий под фотографией своей знакомой, содержащий негативную оценку личности последней, в том числе нецензурные и унижающие человеческую честь и достоинство выражения.

По постановлению прокурора виновница привлечена к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доброта и зверю приятна: измученный мурманский медвежонок осваивается в Тверской области
По настоянию прокуратуры Тверской области дом в поселке Жарковский признали аварийным
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Твери
В Тверской области полицейские задержали молодого человека при попытке угона автомобиля
По вине автоледи в ДТП в Тверской области пострадали три человека
Двое мужчин обокрали дом жительницы Тверской области
В Тверской области подросток попал под колеса минивэна
Осташков в Тверской области стал самым дорогим городом для отдыха осенью
В Тверской области пройдут Покровские гулянья с хороводами, морсом и баранками
Документы и артефакты из собрания Тверского объединенного музея представлены на выставке «Бескорыстное служение»
В Твери закрыли мотосезон по-новому
В уникальном концерте в Воскресенском кафедральном соборе Твери приняло участие 250 музыкантов
Водитель автомобиля пострадал в ДТП в Твери
В Твери началась доследственная проверка по факту пропажи 15-летнего подростка из Торжка
ЧП на Старицком мосту: взрыв газа был такой, что лобовое стекло взлетело выше фонарных столбов
В библиотеке Горького Твери прозвучат романсы и стихи в исполнении Наталии Лукьяновой