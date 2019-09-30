Жительница Тверской области заплатит штраф за оскорбительный комментарий в соцсети
Женщина негативно отозвалась о своей знакомой
За оскорбления женщина заплатит 1000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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С жалобой в прокуратуру Краснохолмского района Тверской области обратилась местная жительница.
Установлено, что 27-летняя женщина на почве ревности разместила в социальной сети "Одноклассники" комментарий под фотографией своей знакомой, содержащий негативную оценку личности последней, в том числе нецензурные и унижающие человеческую честь и достоинство выражения.
По постановлению прокурора виновница привлечена к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU