Жительница Тверской области заплатит штраф за оскорбительный комментарий в соцсети

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-30T10:45:02+03:00

Женщина негативно отозвалась о своей знакомой

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С жалобой в прокуратуру Краснохолмского района Тверской области обратилась местная жительница.

Установлено, что 27-летняя женщина на почве ревности разместила в социальной сети "Одноклассники" комментарий под фотографией своей знакомой, содержащий негативную оценку личности последней, в том числе нецензурные и унижающие человеческую честь и достоинство выражения.

По постановлению прокурора виновница привлечена к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU