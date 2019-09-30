2019-09-30T09:36:56+03:00
Происшествия

В Тверской области подросток попал под колеса минивэна

Жизнь мальчика вне опасности
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области подросток попал под колеса минивэнаВ Тверской области подросток попал под колеса минивэнаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 30 сентября, на улице Свободы в районе дома №162 в Конаково.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 15-летний подросток перебегал проезжую часть перед автомобилем "Хёндай Старекс" вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса минивэна.

Водитель автомобиля трезвый. Пешеход получил травмы, не угрожающие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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