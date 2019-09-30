В Тверской области подросток попал под колеса минивэна
Жизнь мальчика вне опасности
В Тверской области подросток попал под колеса минивэнаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 30 сентября, на улице Свободы в районе дома №162 в Конаково.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 15-летний подросток перебегал проезжую часть перед автомобилем "Хёндай Старекс" вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса минивэна.
Водитель автомобиля трезвый. Пешеход получил травмы, не угрожающие жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU