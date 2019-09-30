СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-30T09:36:56+03:00

В Тверской области подросток попал под колеса минивэна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 30 сентября, на улице Свободы в районе дома №162 в Конаково.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 15-летний подросток перебегал проезжую часть перед автомобилем "Хёндай Старекс" вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса минивэна.

Водитель автомобиля трезвый. Пешеход получил травмы, не угрожающие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU