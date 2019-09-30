Осташков в Тверской области стал самым дорогим городом для отдыха осенью

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-30T09:22:26+03:00

Две ночи в Осташкове будут стоить туристу, как неделя в Краснодаре Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Он вошел в топ-10 городов популярных у туристов

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал десятку самых популярных городов для отдыха осенью.

Согласно рейтингу, большинство туристов предпочитают греться на солнышке, а потому выбирают для отпуска Крым. Погода в это время года позволяет не только принимать солнечные ванны и купаться в море, но и осматривать достопримечательности. А потому, в топе на первом и втором местах - Ялта и Севастополь.

На третьем месте расположилась культурная столица - Санкт-Петербург.

Попал в список и Осташков. Город на живописнейшем берегу Селигера в Тверской области занимает восьмую строчку рейтинга по посещаемости и первую по стоимости.

По мнению губернатора Игоря Рудени, Осташковский городской округ – одна из наиболее перспективных территорий Тверской области для развития туризма. Повышению привлекательности муниципалитета для гостей будет способствовать создание новых объектов показа, приведение в порядок дорог.

Среднестатистическому туристу сутки проживания в Осташкове обойдутся в 9000 рублей.

К слову, в Ялте одна ночь будет стоить 2909 рублей.

Кроме вышеперечисленных, в десятку самых привлекательных городов у туристов в этом году вошли Краснодар, Москва, Казань, Кисловодск, Серпухов, Зеленоградск.

Бюджетнее всего провести выходные можно в Краснодаре и Казани: 1300 и 1900 рублей - за сутки, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU