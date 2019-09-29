2019-09-29T23:07:49+03:00
Звезды

В Тверской области пройдут Покровские гулянья с хороводами, морсом и баранками

Начало в 11.00
Ирина ТАРАСОВА
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Не обойдется и без фольклорных песен, хороводов, танцев. Фото: с сайта welcometver.ruНе обойдется и без фольклорных песен, хороводов, танцев. Фото: с сайта welcometver.ru
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14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По поверьям праздник Покрова считался границей между ушедшим летом и наступающей зимой. Урожаи уже были убраны, сделаны все заготовки на зиму.

В народе это был один из самых любимых праздников. С него начиналась пора посиделок и сезон свадеб. Считалось, что браки, заключенные в этот день, – крепкие и счастливые.

13 октября в деревне Василёво Торжокского района состоятся Покровские гулянья. Гостей ждут конкурсы, сюрпризы и подарки. Будет работать много интерактивных площадок - детские зоны, ремесленные зоны с проведением бесплатных мастер-классов по золотному шитью, верховой набойке, ткачеству, гончарному делу, плетению..

Музей народных инструментов расскажет на чем играли на Руси и представит домру, гусли, рожок, жалейку. В лучном тире можно проверить свою меткость. Для детей будет организовано катание на лошадях.

Не обойдется и без гуляний - фольклорных песен, хороводов, танцев. Здесь же можно будет и перекусить: чаем с баранками, морсом и блинами.

Музей-терем "Птицы счастья"

Торжокский район, деревня Василево, 24, с 11.00 до 15.00.

Тел.: 8-800-200-32-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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