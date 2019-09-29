2019-09-29T23:44:49+03:00
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Документы и артефакты из собрания Тверского объединенного музея представлены на выставке «Бескорыстное служение»

Посетить ее можно каждый день до 20 часов
Ирина ТАРАСОВА
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Тверской музей стал главный делом Августа Жизневского. Фото: из архива ТГОМТверской музей стал главный делом Августа Жизневского. Фото: из архива ТГОМ
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В библиотеке Горького Твери продолжает работать выставка «Бескорыстное служение» к 200-летию со дня рождения А.К. Жизневского. Напомним, открытие ее состоялось на научной конференции «Становление музейного и архивного дела в Тверской губернии».

На выставке представлены биографические документы и артефакты из собрания Тверского государственного объединенного музея, одним из основателей которого и является Август Казимирович Жизневский (1819-1896) – общественный деятель и археолог, стоявший у истоков музейного и архивного дела в Тверской губернии.

- Тверской Объединенный Музей сегодня включает в себя 32 филиала по всего региона. А когда он возник в 1866 году, то представлял собой скорее выставку достижений промышленности и ремесел губернии. Именно Жизневский превратил его в историко-археологический музей», - рассказала автор выставки Наталья Феофанова, заведующая сектором исторического отдела ТГОМ.

С 1872 г. Жизневский был заведующим музеем, который стал главным делом его жизни. Он создал археологический отдел музея, проводил огромную работу по пополнению и изучению музейных коллекций. Под руководством Августа Казимировича собрано свыше 7000 рукописей, около 9000 предметов.

В 1888 г. вышел главный труд Жизневского - «Описание Тверского музея. Археологический отдел». А.К. Жизневский завещал музею неприкосновенный капитал в 1000 рублей, проценты с которого шли на его содержание.

Являлся председателем Тверской ученой архивной комиссии (ТУАК) в 1884-1896 годах, почетным гражданином Твери с 1888 г., почетным членом Археологического института и Академии Художеств. Умер Август Казимирович в Твери, был похоронен на Смоленском кладбище (ныне не существующем).

Выставка будет работать в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького с 26 сентября ежедневно с 9 до 20.00.

Свободный переулок, 28.

Тел.: +7 (4822) 34-37-55.

В 1888 году вышел главный труд Жизневского - «Описание Тверского музея. Археологический отдел». Фото: из архива ТГОМ

В 1888 году вышел главный труд Жизневского - «Описание Тверского музея. Археологический отдел». Фото: из архива ТГОМ

Церковный отдел музея, 1884 год. Фото: из архива ТГОМ

Церковный отдел музея, 1884 год. Фото: из архива ТГОМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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