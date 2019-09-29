В Твери закрыли мотосезон по-новому
28 сентября байкеры Твери закрыли мотосезон. По традиции это было ярко, звучно и масштабно. Однако без изменений в этом году не обошлось.
Еще за 10 дней до назначенного события организаторы мероприятия сообщали: "В этот раз у нас новый формат: после прохвата (проезда - Ред.) по Твери мы прохватим ещё и по области. Остановимся в Вышнем Волочке, где нас ждёт программа, а затем финишируем в Удомле на базе отдыха. Баня на берегу озера, ужин, и общение после длинного дня, дороги и крайнего совместного прохвата в сезоне.
Так и вышло. Колонна как всегда выдвинулась с улицы Псковской. С ревом байкеры в сопровождении машин ДПС пронеслись по городу Твери, заехали на площадку ТЦ РИО, где прошли праздничные мероприятия, а потом двинулись в сторону трассы.
Отдыхать байкеры будут до весны. Открытие нового сезона традиционно проходит в конце апреля.
Закрытие мотосезона в Твери. Фото: Антон Новиков
Закрытие мотосезона в Твери. Фото: Антон Новиков
Закрытие мотосезона в Твери. Фото: Антон Новиков
Закрытие мотосезона в Твери. Фото: Антон Новиков
ЗАКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА 2019 Тверь, Антон Кочетков.
ИСТОЧНИК KP.RU