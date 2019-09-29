2019-09-29T21:11:11+03:00
Общество

В уникальном концерте в Воскресенском кафедральном соборе Твери приняло участие 250 музыкантов

Такое историческое событие в областном центре прошло впервые
Ирина ТАРАСОВА
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Мероприятие прошло в рамках II международного конгресса музыкального искусства CHORUS INSIDE. Фото: Димитрий КаспаровМероприятие прошло в рамках II международного конгресса музыкального искусства CHORUS INSIDE. Фото: Димитрий Каспаров
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29 сентября в 19.00 в Воскресенском кафедральном соборе начался концерт русской духовной музыке.

Подобные мероприятия в главном храме города - события не частые. На этот раз "Певческое повечерие", как назвали его организаторы, прошло в рамках II международного конгресса музыкального искусства CHORUS INSIDE.

Под руководством дирижера Эдуарда Кротмана в программе выступили известные, в том числе и столичные хоры: «Возрождение», «Радость», «Радуница», Академический Большой хор РХТУ им. Менделеева, под управлением Бориса Тараканова, а также ансамбль «Надежда». В общей сложности в мероприятии приняло участие более 250 музыкантов.

Надо сказать, что такое историческое событие в областном центре прошло впервые. Гостей концерта удивил и формат, и профессионализм участников.

Вход был свободный, а потому желающих насладиться прекрасной музыкой было не мало.

Певческое повечерие в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: Дереник Каспаров

Певческое повечерие в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: Дереник Каспаров

В концерте были и сольные выступления. Фото: Дереник Каспаров

В концерте были и сольные выступления. Фото: Дереник Каспаров

Певческое повечерие в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: Дереник Каспаров

Певческое повечерие в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: Дереник Каспаров

Песенное повечерие Воскресенский кафедральный собор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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