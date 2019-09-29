Водитель автомобиля пострадал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-29T20:15:40+03:00

В результате ДТП пострадал один человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

29 сентября в Твери произошло ДТП с пострадавшим. Два автомобиля столкнулись на улице Вагжанова около дома № 8.

По сообщению Управления ГИБДД России по Тверской области водитель "Жигулей" при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю "Шевроле Ланос".

В итоге пострадал водитель, виновный в столкновении и пострадал. Мужчина 1965 года получил закрытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU