В Твери началась доследственная проверка по факту пропажи 15-летнего подростка из Торжка

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-29T16:32:18+03:00

Подросток приехал с родственниками в торговый центр Твери и пропал. Фото: СУ СК России по Тверской области

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29 сентября в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о исчезновении в Твери 15-летнего подростка из Торжка. Сообщается, что 27 сентября он приехал с родственниками из своего города в Тверь за покупками в гипермаркет. Однако там они разошлись и с тех пор о мальчике ничего не известно.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Следователь и криминалисты СКР в составе следственно-оперативной группы уже выезжали на место. Также опрашиваются родственники пропавшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения, выясняется круг общения несовершеннолетнего. Совместно с сотрудниками органов внутренних дел и волонтеров проводятся поисковые мероприятия. В том числе осматриваются улицы Твери, проверяются чердаки и подвалы, заброшенные строения, проводятся беседы с местными жителями, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области старший лейтенант юстиции Валерия Павлова.

Параллельно идет проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетнего в семье.

Приметы: подросток был одет - синяя куртка, джинсы, на голове кепка серого цвета с гербом России, кроссовки с оранжевыми шнурками.

ИСТОЧНИК KP.RU