2019-09-29T13:37:46+03:00
Происшествия

ЧП на Старицком мосту: взрыв газа был такой, что лобовое стекло взлетело выше фонарных столбов

Очевидцы рассказывают подробности происшествия
Ирина ТАРАСОВА
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ЧП произошло на Старицком мосту. Фото: Никита Найдёнов. Вконтакте, группа "Старица-объявления"ЧП произошло на Старицком мосту. Фото: Никита Найдёнов. Вконтакте, группа "Старица-объявления"
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28 сентября в 17.10 на Старицком мосту в Тверской области (по направлению к Твери) произошло ЧП - в иномарке взорвался газовый баллон. По словам одних очевидцев, никакого ДТП не было, взрыв произошел после того, как машина поехала на разрешающий сигнал светофора. По-видимому, произошла утечка газа. Другие предполагают, что иномарка врезалась в бетономешалку.

Взрыв был такой силы, что задрожали стены в храме, который находится на расстоянии более 500 метров.

- Мы были на службе. Бабахнуло так, что храм завибрировал. Сила была такая, что лобовое стекло машины взлетело выше фонарных столбов. Да и вся задняя часть автомобиля была искромсана, - рассказывает священник Димитрий Каспаров.

Напомним, в настоящее время на Старицком мосту проходят ремонтные работы.

- Это не первый случай, когда что-то происходит во время ремонта на мосту. В городе и на мосту, пожалуйста, сбавьте скорость! - пишут в группе очевидцы случившегося.

Пожар ликвидировали общими силами. Пожарная машина подъехала максимально быстро.

Сообщается и о пострадавшем. Однако информация разнится. По некоторым данным обгоревшего водителя доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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