В библиотеке Горького Твери прозвучат романсы и стихи в исполнении Наталии Лукьяновой

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-29T12:58:14+03:00

Я буду рада видеть всех, чтобы поделиться тем, что у меня в душе, - приглашает и сама Наталия. Фото: из архива Наталии Лукьяновой

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29 сентября Музыкальная гостиная приглашает жителей Твери на Творческий вечер Наталии Лукьяновой. Встреча пройдет в актовом зале библиотеки имени Горького.

Этот осенний вечер станет по-настоящему уютным. В программе концерта прозвучат авторские стихи, современные романсы, а также песни из кинофильмов.

Прикоснуться к прекрасному приглашают всех желающих.

- Я буду рада видеть всех, чтобы поделиться тем, что у меня в душе, - приглашает и сама Наталия.

Наталия Лукьянова – лауреат Международного фестиваля песен о войне им. Э. Хиля, дипломант Всероссийского конкурса «Звезда, рождённая в Петербурге», конкурса им. С.Я. Лемешева, фестиваля А. Петрова, экс-солистка Ярославской государственной филармонии, артистка петербургской эстрады, поэтесса, преподаватель.

Начало в 16:00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU