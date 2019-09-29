В библиотеке Горького Твери прозвучат романсы и стихи в исполнении Наталии Лукьяновой
29 сентября Музыкальная гостиная приглашает жителей Твери на Творческий вечер Наталии Лукьяновой. Встреча пройдет в актовом зале библиотеки имени Горького.
Этот осенний вечер станет по-настоящему уютным. В программе концерта прозвучат авторские стихи, современные романсы, а также песни из кинофильмов.
Прикоснуться к прекрасному приглашают всех желающих.
- Я буду рада видеть всех, чтобы поделиться тем, что у меня в душе, - приглашает и сама Наталия.
Наталия Лукьянова – лауреат Международного фестиваля песен о войне им. Э. Хиля, дипломант Всероссийского конкурса «Звезда, рождённая в Петербурге», конкурса им. С.Я. Лемешева, фестиваля А. Петрова, экс-солистка Ярославской государственной филармонии, артистка петербургской эстрады, поэтесса, преподаватель.
Начало в 16:00
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU