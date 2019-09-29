Жители Твери сделают «10 000 шагов к жизни»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-29T11:42:10+03:00

Акция стартует от памятника Пушкину. Фото: Вконтакте, "10 000 шагов к жизни - Тверь и Тверская область"

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29 сентября в 12.00 около тысячи тверичан присоединятся к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», пропагандирующую основные идеи здорового образа жизни. Старт дистанции будет дан от памятника А.С. Пушкину в Городском саду.

Организаторы мероприятия - общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, ассоциациями «Здоровые города, районы и поселки» и «Малые и средние города России». Акция основана на материалах Международного призыва к действиям для повышения физической активности населения «Рождены для движения» и рекомендации ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

Как ранее сообщалось, участников ее может стать любой желающий независимо от пола, возраста и места проживания.

Маршрут движения пройдет по городу. Зарегистрированные участники получат сертификат.

ИСТОЧНИК KP.RU