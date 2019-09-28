2019-09-28T23:26:48+03:00
Общество

Жителей областного центра приглашают присоединиться к фотоконкурсу «Золотая осень в Твери»

Ирина ТАРАСОВА
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Идем в горсад и фотографируемся!Идем в горсад и фотографируемся!Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Жителей Твери приглашают присоединиться к фотоконкурсу «Золотая осень в Твери». Организаторы мероприятия - Городской сад. Конкурс пройдет с 1 октября по 1 ноября. Его главная задача - запечатлеть счастливые моменты пребывания в парке и поделиться ими друг с другом.

Условия конкурса очень просты:

- необходимо подписаться на страницы «Городской сад Тверь» (Дирекция парков) Вконтакте и Инстаграм (@gorsad.tver).

- сделать фотографию Городского сада, добавить ее в фотоальбом

- набрать наибольшее количество лайков.

По итогам голосования жюри выберет трех победителей, которые получат памятные призы от Городского сада.

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Оказывается, для счастья нам надо так немного – чтобы рядом были близкие или друзья и чтобы погода хоть изредка нам благоволила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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