Жителей областного центра приглашают присоединиться к фотоконкурсу «Золотая осень в Твери»

28 Сент. 23:21 2019-09-28T23:26:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Твери приглашают присоединиться к фотоконкурсу «Золотая осень в Твери». Организаторы мероприятия - Городской сад. Конкурс пройдет с 1 октября по 1 ноября. Его главная задача - запечатлеть счастливые моменты пребывания в парке и поделиться ими друг с другом.

Условия конкурса очень просты:

- необходимо подписаться на страницы «Городской сад Тверь» (Дирекция парков) Вконтакте и Инстаграм (@gorsad.tver).

- сделать фотографию Городского сада, добавить ее в фотоальбом

- набрать наибольшее количество лайков.

По итогам голосования жюри выберет трех победителей, которые получат памятные призы от Городского сада.

Читайте также.

О том, как осень вернула счастье в Тверь и преобразила город

Оказывается, для счастья нам надо так немного – чтобы рядом были близкие или друзья и чтобы погода хоть изредка нам благоволила.

ИСТОЧНИК KP.RU