Банк России открыл двери для жителей Твери

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-28T18:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 28 сентября, во многих городах прошел уже ставший традиционным День открытых дверей Банка России. Не стала исключением и Тверь, где отделение банка посетили около 600 человек. Гости банка смогли послушать увлекательные лекции по истории российской финансовой системы и денежного обращения, а также поучаствовать в различных конкурсах и викторинах для взрослых и детей, победители которых получили призы. Например, можно было измерить свой рост в рублях и попробовать поднять вес, эквивалентный весу 100 миллионов.

К проходящему в стране Году театра сотрудники банка подготовили выставку «Магия театра». На ней были представлены памятные монеты, посвященные выдающимся театральным деятелям России. А экскурсоводы по выставке предстали в образах героев романа Бориса Полевого «Золото». Это произведение основано на реальной истории, произошедшей в 1941 году, когда работники Госбанка в Калининской области сумели вывезти ценности с территории, занятой немецкими войсками.

ИСТОЧНИК KP.RU