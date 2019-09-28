2019-09-28T18:30:27+03:00
Общество

Банк России открыл двери для жителей Твери

Посетители мероприятия смогли узнать много интересного
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 28 сентября, во многих городах прошел уже ставший традиционным День открытых дверей Банка России. Не стала исключением и Тверь, где отделение банка посетили около 600 человек. Гости банка смогли послушать увлекательные лекции по истории российской финансовой системы и денежного обращения, а также поучаствовать в различных конкурсах и викторинах для взрослых и детей, победители которых получили призы. Например, можно было измерить свой рост в рублях и попробовать поднять вес, эквивалентный весу 100 миллионов.

К проходящему в стране Году театра сотрудники банка подготовили выставку «Магия театра». На ней были представлены памятные монеты, посвященные выдающимся театральным деятелям России. А экскурсоводы по выставке предстали в образах героев романа Бориса Полевого «Золото». Это произведение основано на реальной истории, произошедшей в 1941 году, когда работники Госбанка в Калининской области сумели вывезти ценности с территории, занятой немецкими войсками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русская духовная музыка прозвучит в Воскресенском кафедральном соборе Твери
В год 250-летия со дня рождения Крылова в Твери пройдет Конкурс чтения басен
Первая персональная выставка Владимира Варешкина «Мой адрес Советский союз…!» открывается в Твери
Тверской театр драмы внес изменения в Правила приобретения и возврата билетов
Под Тверью произошло ДТП с погибшим и пострадавшими
Жители Твери на эко-встрече могут сдать пластиковые крышки и старые батарейки
Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Твери
В Твери можно приблизить зиму, встав на коньки
Первенство области по конкуру и выездке пройдет на Тверском ипподроме
Концерт-встреча с Павлом Федосовым, который поет про жизнь, пройдет в Твери
На рынке в Тверской области предприниматель торговал сомнительными семенами
В Тверской области на нескольких платформах закрываются кассы
На время закрытия мотосезона на улице Псковской в Твери перекроют движение
С начала 2019 года население Тверской области сократилось на 4,7 тысяч человек
Указатель на несуществующую улицу обнаружился в Твери