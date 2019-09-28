Первая персональная выставка Владимира Варешкина «Мой адрес Советский союз…!» открывается в Твери

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-28T14:36:33+03:00

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В Твери ко Дню пожилого человека открывается первая персональную выставка Владимира Георгиевича Варешкина «Мой адрес Советский союз…!». Семейные хроники.»

Открытие состоится 1 октября в 15.30. Организаторы - Тверской областной народный фотоклуб Областного Дома народного творчества.

Владимир Георгиевич родился в 1938 году. Считает себя фотографом-любителем, не смотря на то, что занимается фотографией с 12 лет и всю свою жизнь. В детстве его вдохновили снимки в журнале «Огонёк», потом нравилось наблюдать за самим процессом рождения фотографии у своих же сверстников. Решил попробовать сам.

- Поначалу я снимал родных, ребятишек во дворе. Потом снимал своих однокурсников в техникуме. Потом на работе в Ульяновске. Снимал в основном бытовые сцены. Фотографировал интересные для меня сюжеты там, где их видел. В 1964 году стал членом областного фотоклуба. Приходилось снимать разные городские события. Всю сознательную жизнь я прошёл и сейчас хожу с фотоаппаратом и стараюсь запечатлеть всё, что представляет для меня интерес - рассказывает о себе Владимир Варешкин.

Кстати, около 800 фотографий автора, размером примерно 25см. х 17см, можно посмотреть на сайте: Photoline.ru, набрав в поисковике сайта: Владимир Варешкин.

Открытие выставки состоится в переходе 2 этажа библиотеки им. Горького.

Тел. для справок: 8 920 692 9703 (Борис Михаилов, руководитель фотоклуба)

ИСТОЧНИК KP.RU