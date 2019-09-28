Тверской театр драмы внес изменения в Правила приобретения и возврата билетов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-28T13:58:04+03:00

Купить билет теперь можно даже в день спектакля

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С 1 октября в Тверском академическом театре драмы в Правила приобретения и возврата билетов вносятся изменения.

Волноваться по большому счету не стоит. Например, покупка билетов станет даже более удобной для зрителей.

- Купить билеты теперь можно будет даже в день спектакля. Ранее онлайн-бронирование и продажа закрывались за трое суток до даты, - сообщают в Театре драмы.

От себя добавим, если, конечно, билеты остались...

А вот любителям бронирования стоит для себя отметить: бронь длительностью 3 дня отменяется. Она будет действовать лишь в течение двух часов.

Напомним, сегодня, 28 сентября, в ТАТД играют "Свадьбу Кречинского". Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU