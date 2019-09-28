Под Тверью произошло ДТП с погибшим и пострадавшими

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-28T11:49:05+03:00

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Вечером 27 сентября в Калининском районе Тверской области произошло ДТП с пострадавшими и погибшим. ЧП произошло на 1 км автодороги Володеево - Котово.

Сообщается, что автомобиль, за рулем которого сидел 20-летний парень без прав, сначала съехал с дороги, а затем опрокинулся. В результате этого один из пассажиров, сидевших сзади, погиб. Ему также было 20 лет.

Что касается остальных, то в ГИБДД УМВД России по Тверской области сообщают, что сам водитель и другой пассажир (ему 18 лет) с серьезными травмами были доставлены в больницу. Диагнозы их пока не известны.

- У водителя была взята кровь на выявление состояния опьянения. По предварительной информации он употребил алкоголь до поездки - уточняют в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU