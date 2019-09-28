Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Твери
На территории Твери в ходе ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Твери задержали 24-летний мужчину, который находился в федеральном розыске.
Нарушитель будучи подозреваемым за совершение преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», скрылся от полиции. И после этого разыскивался тверским отделом дознания УМВД России по городу Твери.
- В настоящее время он арестован и передан инициатору розыска, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU