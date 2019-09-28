Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Твери

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-28T10:52:31+03:00

Подозреваемый скрывался, но был задержан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь он под арестом

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На территории Твери в ходе ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Твери задержали 24-летний мужчину, который находился в федеральном розыске.

Нарушитель будучи подозреваемым за совершение преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», скрылся от полиции. И после этого разыскивался тверским отделом дознания УМВД России по городу Твери.

- В настоящее время он арестован и передан инициатору розыска, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU