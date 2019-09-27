В Твери можно приблизить зиму, встав на коньки

27 Сент. 23:46 2019-09-28T00:02:03+03:00

До зимы еще далеко, но когда на коньках, она кажется ближе Фото: Тимур ХАНОВ

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До зимы еще пара месяцев, но желающие могут приблизить ее уже сейчас. В СК "Юбилейный" Твери проходят массовые катания.

Встать на коньки можно и в эти выходные, 28 и 29 сентября.

Попасть лед просто. Стоимость услуг: массовое катание для взрослых - 180 рублей; массовое катание для детей - 100 рублей; прокат коньков для взрослых и детей - 80 рублей.

Залог за прокат 1 пары коньков – 2 000 рублей или документ, удостоверяющий личность.

Важно: многодетным семьям и инвалидам I, II и III групп предоставляются льготы - 50%. Льготы предоставляются при предъявлении подтверждающих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU