Концерт-встреча с Павлом Федосовым, который поет про жизнь, пройдет в Твери

27 Сент. 23:19 2019-09-27T23:21:27+03:00

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25 октября в Твери состоится концерт-встреча с Павлом Федосовым – автором-исполнителем песен в жанре акустический рок, а также "поэтом, создателем социальных проектов, многодетным отца и просто хорошим парнем".

- «Голос и гитара – вот и все. И больше ничего не нужно. Все слушают, и каждый думает «это про меня!», – так говорят о творчестве Павла Федосова. Сам же Павел уверен, что поёт просто «про жизнь».

Культурный Центр "Боголюбский".

б-р Шмидта, 12.

25 октября в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU