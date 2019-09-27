Концерт-встреча с Павлом Федосовым, который поет про жизнь, пройдет в Твери
Начало в 19.00
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25 октября в Твери состоится концерт-встреча с Павлом Федосовым – автором-исполнителем песен в жанре акустический рок, а также "поэтом, создателем социальных проектов, многодетным отца и просто хорошим парнем".
- «Голос и гитара – вот и все. И больше ничего не нужно. Все слушают, и каждый думает «это про меня!», – так говорят о творчестве Павла Федосова. Сам же Павел уверен, что поёт просто «про жизнь».
Культурный Центр "Боголюбский".
б-р Шмидта, 12.
25 октября в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU