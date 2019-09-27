Пьяный пенсионер улетел в кювет на легковушке в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-27T09:03:14+03:00

Пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла утром, 26 сентября, на 6-м км автодороги Кимры - Клетино - Дубна Кимрского района Тверской области.

64-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Зафира", не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что мужчина был пьян.

В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU