Пьяный пенсионер улетел в кювет на легковушке в Тверской области
Пострадавший госпитализирован
Пьяный водитель на иномарке вылетел в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 26 сентября, на 6-м км автодороги Кимры - Клетино - Дубна Кимрского района Тверской области.
64-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Зафира", не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что мужчина был пьян.
В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU