В Твери продолжают благоустраивать парки и скверы
Работы по благоустройству общественных зон в Твери проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщает администрация города, значительная их часть уже выполнена.
Так, на площади Михаила Тверского полностью демонтирована старая плитка, новый материал уже закупили и скоро начнутся работы по укладке гранитной плитки и бордюрного камня. После чего на площади заменят освещение и установят малые архитектурные формы.
На площади у стелы «Город воинской славы» полностью произведён монтаж насосной станции фонтанов, завершается прокладка линии электропередачи, ведётся подготовка основания под укладку гранитной брусчатки.
В сквере в посёлке Химинститута началось устройство дорожек. В сквере на улице Можайского произведена планировка территории, выполняются монтажные работы по устройству тротуаров и установке бордюрного камня.
Кроме того, в рамках проекта «Умный город» в ближайшее время рабочие начнут монтировать систему интеллектуального освещения и видеонаблюдения на аллее Славы и бульваре Цанова.
ИСТОЧНИК KP.RU