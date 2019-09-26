В Твери продолжают благоустраивать парки и скверы

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-26T13:08:56+03:00

В Твери продолжаются работы по благоустройству Фото: пресс-служба администрации Твери

На площади Михаила Тверского собираются укладывать плитку, а на бульваре Цанова и площади Славы - монтировать освещение

Изменить размер текста: A A

Работы по благоустройству общественных зон в Твери проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает администрация города, значительная их часть уже выполнена.

Так, на площади Михаила Тверского полностью демонтирована старая плитка, новый материал уже закупили и скоро начнутся работы по укладке гранитной плитки и бордюрного камня. После чего на площади заменят освещение и установят малые архитектурные формы.

На площади у стелы «Город воинской славы» полностью произведён монтаж насосной станции фонтанов, завершается прокладка линии электропередачи, ведётся подготовка основания под укладку гранитной брусчатки.

В сквере в посёлке Химинститута началось устройство дорожек. В сквере на улице Можайского произведена планировка территории, выполняются монтажные работы по устройству тротуаров и установке бордюрного камня.

Кроме того, в рамках проекта «Умный город» в ближайшее время рабочие начнут монтировать систему интеллектуального освещения и видеонаблюдения на аллее Славы и бульваре Цанова.

ИСТОЧНИК KP.RU