Наркодилер из Тверской области отправится в колонию на пять лет
Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Кимрского района. С учетом позиции государственного обвинителя - прокурора Кимрской межрайонной прокуратуры - мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотического средства (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).
Установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление мужчина сбыл растительный наркотик массой 2,2 грамма.
Осужденный свою вину не признал.
По решению суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU