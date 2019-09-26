2019-09-26T10:10:26+03:00
Происшествия

Наркодилер из Тверской области отправится в колонию на пять лет

Мужчина себя виноватым не считает
Ольга ТРОФИМОВА
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Наркодилер отправится в колонию на пять лет Фото: архив "КП"Наркодилер отправится в колонию на пять лет Фото: архив "КП"
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Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Кимрского района. С учетом позиции государственного обвинителя - прокурора Кимрской межрайонной прокуратуры - мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотического средства (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление мужчина сбыл растительный наркотик массой 2,2 грамма.

Осужденный свою вину не признал.

По решению суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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