Наркодилер из Тверской области отправится в колонию на пять лет

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-26T10:10:26+03:00

Наркодилер отправится в колонию на пять лет Фото: архив "КП"

Мужчина себя виноватым не считает

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Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Кимрского района. С учетом позиции государственного обвинителя - прокурора Кимрской межрайонной прокуратуры - мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотического средства (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление мужчина сбыл растительный наркотик массой 2,2 грамма.

Осужденный свою вину не признал.

По решению суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU