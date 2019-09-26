Водитель и пассажир пострадали при столкновении двух легковушек в Твери

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-26T09:12:09+03:00

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в ночь на 25 сентября на Петербургском шоссе, в районе д. 54/2, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Круз", на регулируемом перекрестке, ехал на зеленый сигнал светофора и при повороте налево столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099", который ехал прямо во встречном направлении.

В результате аварии пострадал 22-летний водитель и 20-летняя пассажирка отечественной легковушки. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Необходимая медпомощь им была оказана на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU