Должников ловят на дорогах Тверской области с помощью приложения "Мобильный розыск"

25 Сент. 20:43 2019-09-25T20:43:23+03:00

Некоторые водители погасили свои долги прямо на месте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такая совместная практика приставов и сотрудников ГИБДД показала свою эффективность

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Тверские судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд по розыску должников. При этом использовались современные технологии - электронное приложение «Мобильный розыск». Это специальное приложение, которое помогает выявлять должников по различным категориям задолженности в рамках имеющихся исполнительных производств.

- В числе водителей или собственников автотранспортных средств оказались неплательщики коммунальных платежей, административных штрафов, налогов и кредиторской задолженности, - сообщили по итогам рейда в региональном управлении ФССП.

Кстати, должникам предоставлялась возможность оплатить долги прямо на дороге. Этим правом при помощи специального POS-терминала воспользовались 23 автомобилиста.

Были и негативные итоги: у должников, не пожелавших платить, арестовали 5 автомобилей. У этих автовладельцев есть 10 дней, чтобы исполнить долговые обязательства, иначе машины передадут на реализацию.

С начала 2019 года с использованием приложения «Мобильный розыск» было арестовано уже более полусотни автомобилей и взыскано больше 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU