Должников ловят на дорогах Тверской области с помощью приложения "Мобильный розыск"
Тверские судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд по розыску должников. При этом использовались современные технологии - электронное приложение «Мобильный розыск». Это специальное приложение, которое помогает выявлять должников по различным категориям задолженности в рамках имеющихся исполнительных производств.
- В числе водителей или собственников автотранспортных средств оказались неплательщики коммунальных платежей, административных штрафов, налогов и кредиторской задолженности, - сообщили по итогам рейда в региональном управлении ФССП.
Кстати, должникам предоставлялась возможность оплатить долги прямо на дороге. Этим правом при помощи специального POS-терминала воспользовались 23 автомобилиста.
Были и негативные итоги: у должников, не пожелавших платить, арестовали 5 автомобилей. У этих автовладельцев есть 10 дней, чтобы исполнить долговые обязательства, иначе машины передадут на реализацию.
С начала 2019 года с использованием приложения «Мобильный розыск» было арестовано уже более полусотни автомобилей и взыскано больше 3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU