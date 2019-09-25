На улице Горького в Твери сняли больше половины трамвайных путей

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-25T20:02:38+03:00

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Движение транспорта на указанном участке было возобновлено в 16:30 вечера 25 сентября. Напомним, ранее его планировали открыть 30 сентября, но подрядчик сработал с опережением графика. В связи с этим сроки перекрытий сдвинулись. Участок от улицы Скворцова-Степанова до улицы Благоева, который планировалось закрыть с 28 сентября, перекрываться не будет. А участок от улицы Благоева до площади Мира закрыли утром 25 сентября. Движение по нему планируют возобновить вечером 30 сентября. В целом, по состоянию на 25 сентября на улице Горького разобрано порядка 60% старого дорожного покрытия и демонтировано 57% трамвайных путей. Работы по устройству основания для нового дорожного покрытия выполнены на 22%.

ИСТОЧНИК KP.RU