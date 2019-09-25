Сильнее всего за последнюю неделю в Тверской области подорожала гречка

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-25T18:13:08+03:00

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Главный орган региональной статистики, Тверьстат, традиционно отчитался об изменении цен на продовольственные товары за последнюю отчётную неделю - с 17 по 23 сентября.

Из цифр, приведённых ведомством, следует, что сильнее всего за этот период подорожал весьма популярный продукт - гречневая крупа. За неделю её цена поднялась на 2,8%. На втором месте оказались мясные консервы, прибавившие в цене 2,7%, а на третьем - пшено, ставшее дороже на 2,1%. Кроме того, подорожание коснулось макарон (1,6%), конфет, глазированных шоколадом (1,6%), печенья (1,6%), мороженой рыбы (1%), сливочного масла (1%) и свинины (1%).

Говядина, куры, подсолнечное масло, сыр, чай, соль, мука и капуста тоже прибавили в цене, но совсем немного - менее одного процента.

Немного подешевели: варёная колбаса, сосиски и сардельки, сметана, жирный творог, яйца и сахар. Больше всего за неделю скинул в цене репчатый лук (5,9%), а также картофель (5,3%) и яблоки (4,8%).

ИСТОЧНИК KP.RU