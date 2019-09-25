2019-09-25T13:42:46+03:00
Происшествия

Житель Тверской области попался с двумя свертками наркотиков

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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За хранение наркотиков мужчина может сесть в тюрьму на 10 летЗа хранение наркотиков мужчина может сесть в тюрьму на 10 летФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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40-летнего жителя города Кимры задержали по подозрению в приобретении и хранении наркотиков возле одного из домов на Ильинском шоссе.

При личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик общей массой 2,78 грамма, что является крупным размером.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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