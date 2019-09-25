Житель Тверской области попался с двумя свертками наркотиков
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
За хранение наркотиков мужчина может сесть в тюрьму на 10 летФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
40-летнего жителя города Кимры задержали по подозрению в приобретении и хранении наркотиков возле одного из домов на Ильинском шоссе.
При личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик общей массой 2,78 грамма, что является крупным размером.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU