В Тверской области мужчина, угрожая прохожему зажигалкой-пистолетом, отобрал у прохожего мобильник
С заявлением в дежурную часть Кесовогорского пункта полиции МО МВД России "Кашинский" обратился 21-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что на улице Кооперативная поселка Кесова гора неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил у него сотовый телефон и скрылся.
В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 32-летний мужчина.
Подозреваемый сознался в содеянном и уточнил, что угрожал потерпевшему зажигалкой в виде пистолета, приставив ее к голове мужчины.
За разбой фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Он водворен в изолятор временного содержания. Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU