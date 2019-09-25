В Тверской области мужчина, угрожая прохожему зажигалкой-пистолетом, отобрал у прохожего мобильник

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-25T12:38:02+03:00

Мужчина отдал грабителю телефон, опасаясь за свою жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С заявлением в дежурную часть Кесовогорского пункта полиции МО МВД России "Кашинский" обратился 21-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что на улице Кооперативная поселка Кесова гора неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил у него сотовый телефон и скрылся.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 32-летний мужчина.

Подозреваемый сознался в содеянном и уточнил, что угрожал потерпевшему зажигалкой в виде пистолета, приставив ее к голове мужчины.

За разбой фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Он водворен в изолятор временного содержания. Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU