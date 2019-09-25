Житель Тверской области проведет в колонии девять с половиной лет за убийство своего приятеля

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-25T10:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед присяжными предстал 66-летний житель Тверской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 25 августа 2018 года двое мужчин, находясь в квартире, расположенной в деревне Барановка Лихославльского района, распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя они поссорились, гость схватил нож и нанес хозяину дома не менее трех ударов в область шеи. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Личность преступника была установлена. В ходе следствия обвиняемый полностью отрицал свою вину, но доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, оказались достаточными для вынесения приговора.

Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным, но заслуживающим снисхождения. По статье "Убийство" приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU