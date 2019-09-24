На уютный просмотр мультфильма "Ходячий замок" приглашают в Твери

24 Сент. 23:18 2019-09-25T00:00:26+03:00

В этот раз любители уютных вечеров будут смотреть мультфильм "Ходячий замок" Фото: Михаил ФРОЛОВ

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25 сентября в клубе "Биг Бен" Твери снова состоится киновстреча. В этот раз любители уютных вечеров будут смотреть мультфильм "Ходячий замок".

Культовая картина была создана японским режиссёром Хаяо Миядзаки по мотивам одноимённого сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс. Был номинирован на 78-ю премию «Оскар» (2006) за «лучший анимационный полнометражный фильм».

Любопытно, но по словам Миядзаки, прообразом замка Хаула стала русская избушка на курьих ножках.

По сюжету, злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. В поисках того, кто поможет ей вернуться к своему облику, Софи знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар…

ул. Брагина, 2

Начало в 19.30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU