В Тверской области сбили велосипедиста, который рулил одной рукой
ДТП случилось на трассе М-10
Угрозы жизни пострадавшего нетФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Авария произошла днем, 24 сентября, на 168-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, автомобиль сбил на велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В одной руке у пострадавшего был планшет, а другой он держал руль транспортного средства.
Угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU