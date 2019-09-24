В Тверской области сбили велосипедиста, который рулил одной рукой

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-24T19:29:35+03:00

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Авария произошла днем, 24 сентября, на 168-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, автомобиль сбил на велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В одной руке у пострадавшего был планшет, а другой он держал руль транспортного средства.

Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU