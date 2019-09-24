Тверским школьникам советуют отрываться от компьютера каждые полчаса
Тверское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало рекомендации относительно организации рабочего места школьника.
По сравнению с классическими советами, тут мало что изменилось: свет по-прежнему должен падать слева, спину школьника в районе поясницы должна поддерживать спинка стула, а на столе должно быть достаточно места, чтобы комфортно писать в тетради.
Главное отличие современных рекомендаций в том, что они учитывают необходимость работать за компьютером.
Итак, специалисты советуют:
- расстояние от глаз до монитора должно быть порядка 45-70 см;
- если компьютер занимает место на столе, необходимо предусмотреть тумбочки и полки для книг, тетрадей, письменных принадлежностей;
- время работы за компьютером не должно превышать 45-90 минут, при этом каждые 15-30 минут необходимо делать перерывы.
ИСТОЧНИК KP.RU