Тверским школьникам советуют отрываться от компьютера каждые полчаса

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-24T18:08:11+03:00

Расстояние от глаз школьника до монитора должно быть порядка 45-70 см. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А общее время работы за компьютером не должно превышать 90 минут

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Тверское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало рекомендации относительно организации рабочего места школьника.

По сравнению с классическими советами, тут мало что изменилось: свет по-прежнему должен падать слева, спину школьника в районе поясницы должна поддерживать спинка стула, а на столе должно быть достаточно места, чтобы комфортно писать в тетради.

Главное отличие современных рекомендаций в том, что они учитывают необходимость работать за компьютером.

Итак, специалисты советуют:

- расстояние от глаз до монитора должно быть порядка 45-70 см;

- если компьютер занимает место на столе, необходимо предусмотреть тумбочки и полки для книг, тетрадей, письменных принадлежностей;

- время работы за компьютером не должно превышать 45-90 минут, при этом каждые 15-30 минут необходимо делать перерывы.

ИСТОЧНИК KP.RU