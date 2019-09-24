2019-09-24T18:08:11+03:00
Общество

Тверским школьникам советуют отрываться от компьютера каждые полчаса

А общее время работы за компьютером не должно превышать 90 минут
Виктория ТУШКОВА
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Расстояние от глаз школьника до монитора должно быть порядка 45-70 см.Расстояние от глаз школьника до монитора должно быть порядка 45-70 см.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Тверское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало рекомендации относительно организации рабочего места школьника.

По сравнению с классическими советами, тут мало что изменилось: свет по-прежнему должен падать слева, спину школьника в районе поясницы должна поддерживать спинка стула, а на столе должно быть достаточно места, чтобы комфортно писать в тетради.

Главное отличие современных рекомендаций в том, что они учитывают необходимость работать за компьютером.

Итак, специалисты советуют:

- расстояние от глаз до монитора должно быть порядка 45-70 см;

- если компьютер занимает место на столе, необходимо предусмотреть тумбочки и полки для книг, тетрадей, письменных принадлежностей;

- время работы за компьютером не должно превышать 45-90 минут, при этом каждые 15-30 минут необходимо делать перерывы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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