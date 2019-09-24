2019-09-24T12:59:45+03:00
Общество

В Тверской области почти 200 тысяч человек сделали прививку от гриппа

Среди них 54 тысячи детей
Ольга ТРОФИМОВА
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Население Тверской области не спешит прививаться от гриппаНаселение Тверской области не спешит прививаться от гриппаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ситуация по заболеваемости населения гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Сейчас в регионе активно идет прививочная кампания. В рамках национального календаря прививок по состоянию на 23 сентября в регионе привито против гриппа более 192 тысяч человек среди взрослого и детского населения. Это 34% от запланированного количества.

Вакцинировано около 54 тысяч детей, что составляет 42% от плана.

Ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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