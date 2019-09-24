В Тверской области почти 200 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Среди них 54 тысячи детей
Население Тверской области не спешит прививаться от гриппаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ситуация по заболеваемости населения гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тверской области.
Сейчас в регионе активно идет прививочная кампания. В рамках национального календаря прививок по состоянию на 23 сентября в регионе привито против гриппа более 192 тысяч человек среди взрослого и детского населения. Это 34% от запланированного количества.
Вакцинировано около 54 тысяч детей, что составляет 42% от плана.
Ситуация находится на постоянном контроле ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU