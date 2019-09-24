Ребенок травмировал руку во время отдыха в детском центре под Тверью

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-24T11:10:38+03:00

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ЧП произошло в международном детском центре "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Тверской области. Об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе областной прокуратуры.

С жалобой в надзорный орган обратился законный представитель пострадавшего.

Установлено, что ребенок, отдыхая в детском лагере, получил травму руки, при этом в нарушение действующего законодательства сотрудники центра обстоятельства получения травмы не выяснили и не сообщили о случившемся законному представителю.

В адрес руководства учреждения прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU