2019-09-23T22:19:40+03:00
Звезды

Спектаклю Тверского театра драмы «Дачная лихорадка» на фестивале «Старейшие театры России в Калуге» дали высокую оценку

Постановку назвали стильной
Ирина ТАРАСОВА
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Постановку назвали стильной и неординарной. Фото: Михаил БелоцерковскийПостановку назвали стильной и неординарной. Фото: Михаил Белоцерковский
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Тверской академический театр драмы наградили по итогам VII Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге» в номинации «За изящество и мастерство в воплощении пьесы К. Гольдони «Дачная лихорадка».

Об этом стало известно 23 сентября.

Спектакль ТАТД по достоинству оценили не только зрители, но и жюри.

- Все билеты на были раскуплены заранее, зал чутко реагировал на шутки и сюжетные повороты комедии итальянского классика. На поклоне гости Калужского театра, где играли тверские артисты, ещё долго аплодировали и несли цветы, - делятся артисты.

Кстати, присоединиться к показу могли все желающие. Благодаря национальной программе игру транслировали в режиме реального времени на сайте «Культура.РФ». И общая цифра интернет-зрителей внушительная - более 200 тысяч.

Жюри фестиваля (Ольга Яковлева, Григорий Заславский, Валерий Подгородинский, Валентина Фёдорова, Алла Шевелёва) отметили неординарное сценографическое решение режиссёра-постановщика Бориса Гуревича, подчеркнув, что получился «стильный спектакль».

Мэтрам особенно понравились мобильные декорации, трансформирующиеся и выполняющие несколько функций, необычные костюмы, световое и музыкальное оформление.

Увидеть спектакль в ТАТД в ближайшее время можно будет 10 октября в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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