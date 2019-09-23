Жительница Тверской области соврала о краже паспорта и получила полгода исправительных работ

СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-23T20:10:07+03:00

За ложный донос о краже документов женщина полгода будет работать на благо государства Фото: Валерий РОМАНОВ

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За заведомо ложный донос осуждена 32-летняя жительница Краснохолмского района Тверской области.

Установлено, что женщина заявила в полицию о краже документов. По данному факту правоохранительные органы провели проверку, но не нашли подтверждения слов заявительницы. Как стало известно, обращение в полицию было необходимо подсудимой для получения у отца денежных средств на приобретение алкогольных напитков под видом оплаты государственной пошлины.

Приговором суда, с учетом позиции гособвинителя, подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU