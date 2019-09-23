На Театральной площади в Твери произошло ДТП

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-23T13:27:09+03:00

На площади в Твери столкнулись два автомобиля Фото: Кирилл ЧАЩИН

Один человек пострадал

Изменить размер текста: A A

Авария случилась днем, 23 сентября, на Театральной площади в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 20-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Шевроле", при движении задним ходом врезалась в припаркованный "Фольксваген".

За рулем иномарки находилась женщина, которая в результате столкновения ударилась головой. Угрозы жизни пострадавшей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU