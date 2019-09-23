На Театральной площади в Твери произошло ДТП
Один человек пострадал
На площади в Твери столкнулись два автомобиляФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария случилась днем, 23 сентября, на Театральной площади в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 20-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Шевроле", при движении задним ходом врезалась в припаркованный "Фольксваген".
За рулем иномарки находилась женщина, которая в результате столкновения ударилась головой. Угрозы жизни пострадавшей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU