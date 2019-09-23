2019-09-23T09:50:37+03:00
Происшествия

Житель Тверской области хранил большую партию наркотиков для личного употребления

Мужчине грозит десять лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Калининского района попался на хранении наркотиковЖитель Калининского района попался на хранении наркотиковФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Подозреваемого в хранении наркотиков жителя Калининского района Тверской области задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отдела МВД России по Калининскому району.

Во время обыска в доме 30-летнего мужчины в поселке Васильевский Мох полицейские обнаружили и изъяли около 300 граммов наркотического средства растительного происхождения. По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта. Эту версию проверяют оперативники.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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