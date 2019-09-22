2019-09-22T20:19:05+03:00
Происшествия

В Тверской области горела лесная подстилка

Угрозы населенным пунктам не возникало
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области спасатели тушили лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области спасатели тушили лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В воскресенье, 22 сентября, в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о тлении лесной подстилка в районе деревни Озерки, Конаковского района.

Полностью ликвидировать возгорание удалось около 15:40. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, угрозы населенным пунктам не возникло.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о том, что в лесу необходимо соблюдать правила безопасности: не бросать горящие спички и окурки, не пользоваться открытым огнем, не оставлять бутылки и стекла, не жечь траву, не разводить костры.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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