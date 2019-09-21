В Твери девушка, перебегая дорогу, попала под два автомобиля
Пострадавшая получила тяжелые травмы
В Твери девушка-пешеход тяжело пострадала, попав под две машиныФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 21 сентября, на улице 15 лет Октября в Твери.
Молодая девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, и попала под машину.
Водитель на автомобиле "Ниссан Кашкай", который сбил пешехода, ехал со стороны Мигалово в сторону центра. В результате наезда пешехода отбросило на встречную полосу прямо под колеса автомобиля "Лада Ларгус".
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пострадавшая в тяжелом состоянии.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU