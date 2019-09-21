В Твери девушка, перебегая дорогу, попала под два автомобиля

СЕГОДНЯ 21:09 2019-09-21T21:09:23+03:00

В Твери девушка-пешеход тяжело пострадала, попав под две машины Фото: Иван ВИСЛОВ

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Авария произошла вечером, 21 сентября, на улице 15 лет Октября в Твери.

Молодая девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, и попала под машину.

Водитель на автомобиле "Ниссан Кашкай", который сбил пешехода, ехал со стороны Мигалово в сторону центра. В результате наезда пешехода отбросило на встречную полосу прямо под колеса автомобиля "Лада Ларгус".

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пострадавшая в тяжелом состоянии.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU