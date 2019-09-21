2019-09-21T21:01:03+03:00
Происшествия

Житель Твери украл с территории предприятия пять чугунных батарей

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери украл с предприятия чугунные батареиЖитель Твери украл с предприятия чугунные батареиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С сообщением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился сотрудник одного из местных предприятий. Он рассказал, что неизвестный похитил с территории организации пять чугунных батарей. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки.

Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Фигурант пояснил, что забрал батареи ночью, сдал их в один из местных пунктов приема металлолома, а вырученные деньги потратил.

По статье "Кража" мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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