Житель Твери украл с территории предприятия пять чугунных батарей
С сообщением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился сотрудник одного из местных предприятий. Он рассказал, что неизвестный похитил с территории организации пять чугунных батарей. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки.
Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Фигурант пояснил, что забрал батареи ночью, сдал их в один из местных пунктов приема металлолома, а вырученные деньги потратил.
По статье "Кража" мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU