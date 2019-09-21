2019-09-21T20:01:28+03:00
Спорт

"Кросс нации" в Тверской области бежали через лес

В марафоне приняли участие спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
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В "Кроссе нации" приняли участие сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ "Кроссе нации" приняли участие сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сегодня, 21 сентября, в Калининском районе в деревне Большое Гришкино состоялся региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации". В соревнованиях приняли участие около пяти тысяч человек.

Марафон проходил в шестнадцатый раз, но в этом году, в отличие от предыдущих лет, легкоатлеты бежали не по городу, а по лесу. На участке, который выделили под трассу, неоднократно проводились соревнования по легкой атлетике и ездовому спорту, поэтому проблем с дистанцией не у кого не возникло.

Первые старты были даны в 12:10. Пробежать дистанцию могли все желающие. Забеги были рассчитаны на разные возрастные категории участников, а также на спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, спортивные семьи, участников старшего возраста.

Не остались в стороне и сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, принявшие активное участие в забеге.

"Кросс нации" стал не просто днем бега для жителей региона, а настоящим спортивным праздником для всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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