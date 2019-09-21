2019-09-21T15:20:44+03:00
Происшествия

Злоумышленник спилил трос и украл велосипед в Тверской области

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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С заявлением тем о краже в полицию обратился 29-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что ночью из подъезда его дома был похищен принадлежащий ему велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей. По составленному описанию имущества правоохранители проверили места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник спилил трос, которым велосипед был пристегнут к перилам на лестничной клетке, и похитил транспортное средство. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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