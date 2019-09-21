В Тверской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
ДТП произошло в Калининском районе
В Тверской области пьяный водитель опрокинулся в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла рано утром, 21 сентября, на 3-м км автодороги Чуприяново-Старый погост в Калининском районе.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
У пострадавшего установлено состояние алкогольного опьянения. С травмами он доставлен в медучреждение.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU