2019-09-21T12:05:36+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный водитель опрокинулся в кювет

ДТП произошло в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пьяный водитель опрокинулся в кюветВ Тверской области пьяный водитель опрокинулся в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла рано утром, 21 сентября, на 3-м км автодороги Чуприяново-Старый погост в Калининском районе.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

У пострадавшего установлено состояние алкогольного опьянения. С травмами он доставлен в медучреждение.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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