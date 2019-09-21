СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-21T12:05:36+03:00

В Тверской области пьяный водитель опрокинулся в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла рано утром, 21 сентября, на 3-м км автодороги Чуприяново-Старый погост в Калининском районе.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

У пострадавшего установлено состояние алкогольного опьянения. С травмами он доставлен в медучреждение.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU