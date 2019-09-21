Житель Тверской области попался на хранении крупной партии растительного наркотика

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-21T11:13:29+03:00

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

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В поле зрения сотрудников наркоконтроля МО МВД России "Ржевский" попал 30-летний житель Зубцовского района. Оперативники получили информацию, что гражданин хранит у себя дома наркотическое вещество растительного происхождения в крупном размере.

При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились. В ходе обыска, проведённого в доме подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли более одного килограмма наркотика.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотического вещества мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU