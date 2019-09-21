2019-09-21T11:01:56+03:00
Спорт

Участники "Кросса нации" в Тверской области готовятся к первому старту

Для участников организован дополнительный транспорт
Ольга ТРОФИМОВА
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"Кросс нации" проходит в Тверской области"Кросс нации" проходит в Тверской областиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В субботу, 21 сентября, Тверская область примет участие во Всероссийском забеге "Кросс нации". В этом году марафон проходит на базе спортивного комплекса "Гришкино" в Калининском районе. Ожидается, что в забеге примут участие около 5000 человек.

В 9:30 утра началась регистрация участников. А первые забеги стартуют в 12:10. Бежать можно по-одиночке, всей семьей. Отдельные забеги организованы для детей, предприятия могут принять участие в командных эстафетах.

Для тех, кто не знает, как добраться до места проведения марафона, организован специальный транспорт.

Автобусы отправляются от автовокзала в Твери в 9:30, 10:00, 10:20, 10:30 и 11:00. Обратно до автовокзала – в 14:00, 14:30, 15:00 и 15:40. Стоимость проезда в одну сторону составляет 50 рублей для всех категорий граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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