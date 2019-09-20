Трое пациентов доставлены в Тверь вертолетом санавиации

20 Сент. 20:48 2019-09-20T20:48:49+03:00

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17 сентября вертолеты национальной службы санитарной авиации трижды вылетали в отдаленные районы Тверской области для оказания экстренной помощи пациентам.

Бригада врачей отделения экстренной и планово-консультативной помощи детской областной клинической больницы выполнила санитарный рейс в Весьегонск. Помощь анестезиолого-реанимационной бригады потребовалась несовершеннолетней жительнице района. Состояние пациентки было стабилизировано, и она была эвакуирована в реанимацию ДОКБ.

В этот же день вертолет санавиации с бригадой медиков на борту совершил еще два вылета. В помощи врачей областной клинической больницы нуждались житель Удомли и жительница Ржева.

Для вылетов в районы были задействованы два вертолета - МИ-8 АМТ и КА-32.

ИСТОЧНИК KP.RU