Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
Авария произошла в Пено
В Тверской области два человека пострадали в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось вечером, 20 сентября, в пгт. Пено Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", при повороте налево не пропустил автомобиль "Грейт Волл" и врезался в него.
В результате столкновения, пострадали водитель и пассажир автомобиля "Рено". Их увезли в медучреждение до приезда экипажа ДПС. У водителя автомобиля "Грейт Волл" признаков алкогольного опьянения не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU