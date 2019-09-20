2019-09-20T20:03:52+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Тверской области

Авария произошла в Пено
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области два человека пострадали в ДТПВ Тверской области два человека пострадали в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось вечером, 20 сентября, в пгт. Пено Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", при повороте налево не пропустил автомобиль "Грейт Волл" и врезался в него.

В результате столкновения, пострадали водитель и пассажир автомобиля "Рено". Их увезли в медучреждение до приезда экипажа ДПС. У водителя автомобиля "Грейт Волл" признаков алкогольного опьянения не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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