СЕГОДНЯ 19:52 2019-09-20T19:52:31+03:00

В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана в "Южном" Фото: Виктор Буздин

Движение ограничат в связи с ремонтом

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В ночь с 21 на 22 сентября в микрорайоне "Южный" в Твери перекроют часть улицы Левитана перед поворотом на улицу Королева.

Работы на указанном участке будут вестись с 22:00 21 сентября до 6:00 22 сентября. Выполнять их будет ООО "Тверь Водоканал".

На месте ремонта будут установлены предупреждающие знаки и ограждение. Водителей просят проявить внимание и осторожность и заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU