2019-09-20T19:52:31+03:00
Общество

В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана

Движение ограничат в связи с ремонтом
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана в "Южном"В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана в "Южном"Фото: Виктор Буздин
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В ночь с 21 на 22 сентября в микрорайоне "Южный" в Твери перекроют часть улицы Левитана перед поворотом на улицу Королева.

Работы на указанном участке будут вестись с 22:00 21 сентября до 6:00 22 сентября. Выполнять их будет ООО "Тверь Водоканал".

На месте ремонта будут установлены предупреждающие знаки и ограждение. Водителей просят проявить внимание и осторожность и заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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