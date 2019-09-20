В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана
Движение ограничат в связи с ремонтом
В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана в "Южном"Фото: Виктор Буздин
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В ночь с 21 на 22 сентября в микрорайоне "Южный" в Твери перекроют часть улицы Левитана перед поворотом на улицу Королева.
Работы на указанном участке будут вестись с 22:00 21 сентября до 6:00 22 сентября. Выполнять их будет ООО "Тверь Водоканал".
На месте ремонта будут установлены предупреждающие знаки и ограждение. Водителей просят проявить внимание и осторожность и заранее планировать маршруты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU